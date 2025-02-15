В Эфиопии произошло землетрясение магнитудой 6,0

Подземный толчок был зафиксирован в 20:28 по времени UTC (23:28 мск) в 86 километрах к северо-востоку от города Назрет, численность населения которого составляет 213 тыс. человек.

Очаг находился на глубине 10 километров.

Пока неизвестно, стало ли землетрясение причиной разрушений.

Также не поступала информация о жертвах.

Ранее сообщалось о том, что землетрясение магнитудой 4,9 произошло у Южных Курил. По словам Елены Семеновой, начальницы сейсмостанции «Южно-Сахалинск», подземные толчки были зафиксированы 14 февраля в 12:32 по местному времени (4:32 мск). Эпицентр находился в Тихом океане на расстоянии 197 км к юго-западу от необитаемого острова Симушир, а очаг – на глубине 62 км.