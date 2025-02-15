В Эфиопии произошло землетрясение магнитудой 6,0
В Эфиопии произошло мощное землетрясения
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В Эфиопии произошло землетрясение, магнитуда которого составила 6,0.
Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземный толчок был зафиксирован в 20:28 по времени UTC (23:28 мск) в 86 километрах к северо-востоку от города Назрет, численность населения которого составляет 213 тыс. человек.
Очаг находился на глубине 10 километров.
Пока неизвестно, стало ли землетрясение причиной разрушений.
Также не поступала информация о жертвах.
Ранее сообщалось о том, что землетрясение магнитудой 4,9 произошло у Южных Курил. По словам Елены Семеновой, начальницы сейсмостанции «Южно-Сахалинск», подземные толчки были зафиксированы 14 февраля в 12:32 по местному времени (4:32 мск). Эпицентр находился в Тихом океане на расстоянии 197 км к юго-западу от необитаемого острова Симушир, а очаг – на глубине 62 км.