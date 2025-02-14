Землетрясение магнитудой 4,9 ощутили жители Южных Курил

Она отметила, что подземные толчки были зафиксированы 14 февраля в 12:32 по местному времени (4:32 мск). Эпицентр находился в Тихом океане на расстоянии 197 км к юго-западу от необитаемого острова Симушир, а очаг располагался на глубине 62 км.

Согласно информации сейсмолога, о том, как ощущалось землетрясение, данные от населения не поступали. Также не было объявлено предупреждение о цунами.

Ранее жители многоэтажек Краснодара и Сочи рассказали о тряске при землетрясении.