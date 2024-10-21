В Егорьевске у иностранца с поддельным паспортом нашли арсенал оружия с гранатами и патронами

Фото: [ пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области ]

В столичном регионе задержали уроженца Грузии, который хранил в доме в Егорьевске целый арсенал оружия и взрывчатых веществ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по городу Москве и Московской области.

Так, по месту проживания мужчины 1968 года рождения обнаружили мелкокалиберную винтовку, охотничье ружье, три сотни патронов, гранату и полкилограмма дымного пороха.

Помимо этого, у злоумышленника изъяли поддельные паспорт гражданина Абхазии и удостоверение советника представительства по работе с органами МВД, ФСБ и спецслужбами РФ.

На мужчину завели уголовные дела, а также привлекли его к административной ответственности за нарушение правил въезда в страну.