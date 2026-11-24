Телеведущую НТВ Светлану Куницыну похоронили 23 ноября. Прощание прошло в узком кругу, сообщает StarHit. О смерти журналистки стало известно 16 ноября — ей было 68 лет.

Последние дни жизни Куницына провела в реанимации Центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева. Незадолго до смерти ей сделали операцию на открытом сердце, после которой возникли осложнения.

Врачи подключили телеведущую к аппарату ЭКМО, поскольку ее сердце некоторое время не могло работать самостоятельно. Также Куницыну ввели в медикаментозную кому. Несмотря на то что сердцебиение удалось восстановить, улучшение состояния оказалось временным.

Куницына окончила исторический факультет МГУ. В конце 1980-х годов она работала моделью у Вячеслава Зайцева, а также участвовала в организации модных показов.

Позже Светлана пришла на телевидение и стала известна широкой аудитории благодаря работе модным обозревателем программы «Намедни» на НТВ. Кроме того, она вела проекты «Искусство высокой моды» и «Шинель № 5».

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