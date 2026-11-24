Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов в эфире программы «Футбол России» на «Россия 24» объяснил нестабильность армейцев в нынешнем сезоне.

Армейцы шли в лидерах РПЛ, но потеряли очки в последних трех турах, сыграв вничью с «Оренбургом» (0:0), уступив «Краснодару» (2:4) и «Ахмату» (1:2). После первого круга ЦСКА занимает пятое место, отставая от лидирующего «Динамо» на шесть очков.

«Сейчас очень много молодежи в команде: 14 из 24 футболистов — это возраст 21 год и младше. А им свойственна нестабильность, к сожалению», — констатировал Игдисамов.

Специалист отметил, что именно сейчас молодые игроки получают бесценный опыт, но иногда за него приходится платить потерей важных очков.

В следующем туре РПЛ ЦСКА сыграет 28 ноября с «Зенитом».

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