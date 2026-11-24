Звание «Мать‑героиня» — это не только почет, но и серьезная система государственной поддержки. В Москве и Подмосковье такую поддержку получают женщины, родившие и воспитавшие 10 и более детей. Сейчас ежемесячную выплату в размере 76 458,40 получают девять жительниц столицы и семь жительниц области, сообщила пресс-служба Отделения СФР по Москве и Московской области.

Ключевое удобство — автоматическое назначение выплаты. Отделение Социального фонда России по Москве и Московской области оформляет ЕДВ на основании данных о присвоении звания: подавать отдельное заявление не требуется. При этом женщина вправе выбрать, в каком виде получать поддержку: полностью в денежной форме либо частично заменить выплату набором социальных услуг (НСУ). В состав НСУ входят компенсация расходов на ЖКУ, бесплатный проезд, обеспечение лекарственными препаратами, а также путевки на санаторно‑курортное лечение.

Для неработающих матерей‑героинь, уже получающих пенсию, предусмотрена еще одна мера поддержки — дополнительное ежемесячное материальное обеспечение за выдающиеся заслуги перед Российской Федерацией. В 2026 году его размер составляет 39 110,10₽. В отличие от основной выплаты, для ее получения нужно подать заявление — это можно сделать через личный кабинет на Госуслугах, в любой клиентской службе СФР или в МФЦ.

«В Московском регионе в этом году высокого звания удостоены 6 жительниц Москвы и Подмосковья. Сегодня для матерей-героинь предусмотрен такой же комплекс мер социальной поддержки, как и для Героев Труда. Оформление выплат проходит быстро и удобно, чтобы мамы могли посвятить больше времени детям и семье», — отметил руководитель Отделения Соцфонда по Москве и Московской области Алексей Путин.

Важный блок поддержки связан с пенсионными правами. Обладательницы звания могут выйти на пенсию досрочно — в 50 лет. Кроме того, с 2026 года действует значимое изменение в расчете стажа: теперь в страховой стаж засчитываются периоды ухода за каждым ребенком до 1,5 года — в том числе за пятым, шестым и всеми последующими детьми. Это существенно увеличивает пенсионные коэффициенты и делает учет нестраховых периодов максимально полным.

Если возникают вопросы, можно обратиться в единый контакт‑центр по бесплатному номеру 8 (800) 100‑00‑01 либо следить за обновлениями в официальных социальных сетях Соцфонда: все важные новости публикуются в первую очередь на официальном канале в Макс.

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