В селе Новопетровское на улице Полевая в городском округе Истра продолжается строительство нового корпуса Новопетровской школы № 2, рассчитанного на 300 мест, строительная готовность объекта составляет около 60%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят за счет средств бюджета в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети», их планируют завершить к 1 сентября 2027 года.

На объекте ведутся фасадные и отделочные работы, монтаж инженерных систем и витражных конструкций, на прилегающей территории проводится благоустройство. Площадь корпуса превысит 6,6 тыс. кв. м. В нем разместятся просторный актовый зал, современный пищеблок, два спортивных зала и учебные кабинеты для старших классов. На прилегающей территории обустроят футбольное поле с беговыми дорожками и многофункциональную спортивную площадку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход возведения нового корпуса школы № 4 в Реутове.