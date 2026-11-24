На прошлой неделе Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на земельно-имущественные торги 238 объектов. Наибольшее количество лотов за неделю было выставлено на торги в округах: Кашира, Можайский и Сергиево-Посадский, сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего на сегодняшний день в заявочной кампании размещены: в г. о. Кашира — более 125 лотов, в м. о. Можайский– более 120 лотов, а в г. о. Сергиево-Посадский– более 44 лотов. Так, например, в городском округе Сергиево-Посадский в собственность можно взять земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 8,38 сотки, расположенный в деревне Ивашково. Начальная цена на торгах составляет 512 504,04₽.

Напомним, что детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.