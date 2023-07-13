В экстренные службы поступил звонок о возможном взрыве Останкинской башни
Фото: [Сергей Карпухин/ТАСС]
В экстренные службы поступил анонимный звонок о том, что Останкинская телебашня в Москва якобы заминирована, сообщает ТАСС.
На данный момент эвакуация не проводится.
Однако для проверки сообщения на Академика Королева отправились саперы и кинологи.
В июне неизвестный уже «предупреждал» о минировании телебашни, однако никаких угроз обнаружено не было. Аналогичные хулиганские звонки о готовящихся взрывов поступали и в отношении крупнейших музеев Москвы и Санкт-Петербурга.