В экстренные службы поступил звонок о возможном взрыве Останкинской башни

В экстренные службы поступил анонимный звонок о том, что Останкинская телебашня в Москва якобы заминирована, сообщает ТАСС.

На данный момент эвакуация не проводится.

Однако для проверки сообщения на Академика Королева отправились саперы и кинологи.

В июне неизвестный уже «предупреждал» о минировании телебашни, однако никаких угроз обнаружено не было. Аналогичные хулиганские звонки о готовящихся взрывов поступали и в отношении крупнейших музеев Москвы и Санкт-Петербурга.