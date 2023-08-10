В Эквадоре ввели режим ЧС после убийства кандидата в президенты

Президент Эквадора Гильермо Лассо объявил о введении в стране режима чрезвычайной ситуации сроком на два месяца после убийства кандидата на пост главы государства Фернадо Вильявисенсио.

Фернандо Вильявисенсио был застрелен во время предвыборного митинга в Кито вечером 9 августа. Полиция уже задержала несколько подозреваемых в причастности к преступлению, а предполагаемый убийца политика был смертельно ранен при попытке задержания.

Отмечается, что Вильявисенсио был ярым критиком коррупции и мафиозных группировок, из-за чего получал многочисленные угрозы в свой адрес. Однако он был фаворитом предвыборной гонки, по опросам, занимал в ней лишь четвертое-пятое место.

Остальные кандидаты на президентский пост объявили, что прерывают свои предвыборные кампании.

Первый тур выборов в Эквадоре намечен на 20 августа. Гильермо Лассо пояснил, что режим ЧС вводится для обеспечения безопасности граждан и из свободного волеизъявления.