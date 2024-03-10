В Электростали тренер по боксу хотел совратить двух двенадцатилетних учениц в раздевалке
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
В Электростали детский тренер по боксу подозревается в домогательствах в отношении несовершеннолетних девочек. Об этом сообщает Life.ru.
Уточняется, что заявления в правоохранительные органы поступили от родителей двоих шестиклассниц.
Отмечается, что, по словам девочек, 36-летний тренер вошел в женскую раздевалку и трогал школьниц за грудь.
Добавляется, что следователями начата проверка показаний несовершеннолетних. Девочки воспитываются в благополучных семьях, являются одноклассницами и вместе ходят занятия боксом.