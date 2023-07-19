В Электроуглях подросток за рулем мотоцикла попал в ДТП и получил травмы

В Электроуглях подросток, управлявший мотоциклом, устроил дорожную аварию и сам же получил травмы. О случившемся сообщило интернет-издание «Богородские вести» .

ДТП с участием двух транспортных средств произошло на территории садового товарищества «Полтево 2» днем ранее. По данному факту проводится проверка.

По информации издания, в летний период в муниципалитете подростки стали чаще садиться за руль скутеров и мопедов, не имея опыта, знаний ПДД и водительских прав. Все это увеличивает риск возникновения ДТП.

Жителей призвали держать на контроле местонахождение детей и не позволять им садиться за руль до наступления 16-летия, без прав и защитной экипировки.