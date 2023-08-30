В Германии произошла крупная авария с грузовиком, перевозившим токсичные вещества

Как минимум двое человек погибло в результате столкновения нескольких грузовиков на одном из шоссе в Германии, сообщает агентство DPA.

Последствия аварии могут быть еще более серьезными, так как один из автомобилей перевозил «опасные вещества».

Цепочка столкновений произошла недалеко от города Магдебург. Грузовик с опасными материалами врезался в три других грузовика, затем пятый грузовик с баллонами с закисью азота «замкнул» цепочку.

Быстро возник пожар, и пламя перекинулось с грузовика с емкостями с закисью азота на грузовик с опасными материалами.

Не сообщается, что именно перевозил последний, но власти заявили о выбросе токсичных веществ.

Вокруг места аварии установлен периметр безопасности, за который не допускают даже спасателей. Жителей близлежащих домов попросили закрыть окна, чтобы избежать воздействия ядовитого дыма.