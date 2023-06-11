В Госдуме ответили на обвинения Киева в подрыве Каховской ГЭС

По словам первого зампреда комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексея Чепы, обвинения Киева в адрес Москвы в причастности к подрыву Каховской гидроэлектростанции являются глупыми. Об этом сообщает « Лента.ру ».

Он отметил, что украинской стороной с апреля планировалось контрнаступление, которого не случилось. Таким образом, они начали поиск причины для объяснения этого.

Парламентарий также добавил, что у ВСУ было много попыток разрушения этой ГЭС: стрельба, бомбежка, отправка диверсантов, сплавление по течению мин.

Напомним, что ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что якобы подрыв энергетического объекта Россией был совершен с целью срыва планов Киева.