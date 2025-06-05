В Госдуме раскрыли новый способ кражи данных россиян мошенниками

Лето — горячий сезон не только для туризма, а также и для кибермошенников. По словам члена Комитета нижней палаты парламента по информационной политике Антона Немкина, идет новая волна фишинговых атак, которые маскируются под уведомления от авиакомпаний. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что злоумышленники рассылают письма и SMS-сообщения с информацией о якобы перенесенных рейсах, необходимости возврата средств за билеты, доплате за багаж или прохождении идентификации перед посадкой. В этих сообщениях имеется ссылка на поддельный сайт, который практически неотличим от настоящего за счет использования логотипов, фирменного стиля и рабочих элементов интерфейса. Ключевой целью мошенников в этом случае является получение данных банковских карт или паспортных сведений.

По мнению парламентария, пользователи могут не заметить подвоха, особенно при переходе по ссылке с мобильного устройства, где URL отображается не полностью. Таким образом, необходимо использовать только официальные приложения перевозчиков, не переходить по ссылкам из писем и SMS, особенно если они требуют оплату или ввод данных карты.

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