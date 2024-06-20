В Госдуме считают необходимым усилить контроль за безопасностью питания в летних лагерях

В нижней палате парламента призвали усилить контроль за безопасностью и качеством питания в детских летних лагерях из-за массового заражения ботулизмом в ряд субъектов РФ. Об этом сообщает Life.ru .

Парламентарии обратились с этой инициативой к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову.

Инициатива объясняется тем, что каждый год из разных регионов РФ поступает информация об отравлениях детей и некачественном питании в летних лагерях, при этом скандал вокруг зараженной фасоли еще раз показал уязвимость отрасли.

Напомним, что в столице, а также в нескольких других объектах РФ были выявлены случаи массового заражения ботулизмом. В общей сложности в больницы с симптомами заболевания обратились более ста человек. Все они употребляли блюда с фасолью.