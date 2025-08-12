В Греции мать и отчима обвинили в изнасиловании дочери

Как сообщил телеканал CNN Greece, в Греции вскрылся ужасающий случай: девочка сообщила о том, что ее мать силой удерживала, пока отчим совершал над ней акт сексуального насилия.

Согласно имеющимся данным, инцидент произошел в Салониках. Мать ребенка изначально обратилась в правоохранительные органы с заявлением на своего партнера, обвиняя его в изнасиловании ее десятилетней дочери.

Однако впоследствии девочка дала показания, согласно которым мужчина совершал насилие над ней в присутствии матери, которая, по ее словам, удерживала ее. Следствие полагает, что подобные преступления носили систематический характер.

Оба подозреваемых, мужчина и женщина, были взяты под стражу 11 августа. Они категорически отрицают свою причастность к преступлению, заявляя, что стали жертвами сговора, организованного бабушкой девочки.

Мать, которой 24 года, утверждает, что находилась в состоянии алкогольного опьянения, когда обращалась в полицию, и 37-летний сожитель подтверждает ее слова.

Паре предъявлены обвинения по ряду тяжких статей, включая многократное изнасилование несовершеннолетней и жестокое обращение с ребенком. В настоящее время ведется дальнейшее расследование обстоятельств произошедшего.

