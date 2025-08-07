Камчатский суд осудил мужчину за сексуальные преступления против падчерицы

Житель Камчатки был осужден за многолетнее сексуальное насилие над своей несовершеннолетней падчерицей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Камчатского края, как передает «Лента.ру».

Следствие установило, что преступник воспользовался беззащитностью ребенка. Его признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подсудимый отрицал свою вину на протяжении всего судебного процесса.

Суд назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы, с отбыванием первых трех лет в тюремном заключении. Кроме того, он обязан выплатить потерпевшей компенсацию морального ущерба в размере 500 тыс. руб.

