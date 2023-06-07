В Херсонской области введен режим чрезвычайной ситуации

Власти Херсонской области ввели режим ЧС на территории региона. Эта мера связана с разрушением Каховской ГЭС, которые повлекли за собой прорыв дамбы. Информацию о введении режима, сообщили ТАСС экстренные службы.

Ранее режим чрезвычайной ситуации был объявлен только в Новой Каховке. Там он начал действовать вчера днем, указ подписал глава города Владимир Леонтьев.

В регионе как минимум 15 населенных пунктов пострадали из-за атаки ВСУ на гидроэлектростанцию. В Новой Каховке сообщается о пропаже семи людей в результате затопления города. Также известно, что в результате инцидента в Херсонской области полностью затопило три населенных пункта. Руководство России и Украины обвиняют друг друга в целенаправленной атаке на ГЭС.