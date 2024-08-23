В Химках задержали иностранца, обманувшего пенсионерку на 100 тысяч рублей

В Химках задержали уроженца одной из республик ближнего зарубежья, который обманул жительницу региона на 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратилась жительница округа в возрасте 88 лет. Пенсионерка рассказала, что ранее ей позвонили якобы племянница и следователь. Они заявили, что по вине родственницы произошло ДТП, и для избежания уголовной ответственности требуются деньги.

Когда пенсионерка перевела мошеннику указанную сумму, выяснилось, что ни в какую аварию ее племянница не попадала. Тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в правоохранительные органы.

Злоумышленника задержали, им оказался иностранец в возрасте 24 лет. На мужчину завели уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.