В Индии полиция будет использовать российские снайперские винтовки для охраны гостей саммита G20

Предполагается, что полиция одолжит до сотни винтовок у армии. Всего к саммиту готовят 250 снайперов-полицейских, в том числе порядка 20 женщин. Они будут дежурить у отелей и мест проведения мероприятий саммита.

Полиция выбрала для этой цели винтовки Драгунова из-за их простоты и надежности в эксплуатации.

В индийской армии находится примерно 7000 экземпляров этого оружия. Индия производит их по российской лицензии и надеется получить более модернизированные варианты винтовки.