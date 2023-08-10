В Индии полиция будет использовать российские снайперские винтовки для охраны гостей саммита G20
Фото: [Дмитрий Рогулин/ТАСС]
Индия готовится принять в сентябре саммит «большой двадцатки». Для охраны гостей форума полицию планируют вооружить снайперскими винтовками Драгунова, сообщает The Times of India.
Предполагается, что полиция одолжит до сотни винтовок у армии. Всего к саммиту готовят 250 снайперов-полицейских, в том числе порядка 20 женщин. Они будут дежурить у отелей и мест проведения мероприятий саммита.
Полиция выбрала для этой цели винтовки Драгунова из-за их простоты и надежности в эксплуатации.
В индийской армии находится примерно 7000 экземпляров этого оружия. Индия производит их по российской лицензии и надеется получить более модернизированные варианты винтовки.