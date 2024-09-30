ФСБ пресекла террористические атаки в Ингушетии

«Во время задержания один из злоумышленников оказал вооруженное сопротивление и получил ранения, несовместимые с жизнью, остальные были арестованы», — говорится в отчете.

По информации ведомства, планировавшие преступления восемь граждан из Магаса и Назрани собирались осуществить подрывы на объектах энергетической инфраструктуры и нападения на представителей закона.



В домах задержанных, а также в тайниках силовики обнаружили самодельную взрывчатку весом около десяти килограммов в тротиловом эквиваленте, гранатомет, пять автоматов, девять пистолетов, 11 гранат с запалами, более 8,5 тыс. патронов и электронные устройства. На мобильных телефонах были найдены инструкции по ведению боевых действий и сборке взрывных и зажигательных устройств.

Ранее сообщалось, что внедорожник и машина контроля скорости столкнулись на шоссе в Подмосковье.