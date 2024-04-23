В Истре арестовали местного жителя, который убил брата сковородой

В Истре арестовали местного жителя в возрасте 34 лет, который забил насмерть своего брата сковородой и обухом топора. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Подмосковью.

По данным ведомства, инцидент произошел 21 апреля. Житель Дедовска поссорился со своим братом. В ходе ссоры злоумышленник нанес родственнику удары сковородой и обухом топора в область головы и шеи. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве. Злоумышленнику предъявили обвинение и заключили его под стражу.

В рамках расследования с места преступления были изъяты орудия убийства и смывы.