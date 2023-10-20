В Истре арестовали пасынка Стаса Намина, обвиняемого в двойном убийстве

В Истре был арестован пасынок Стаса Намина, который обвиняется в двойном убийстве. Как сообщили в ГСУ СКР по Подмосковью, мужчина заключен под стражу до восемнадцатого декабря.

В ходе допроса обвиняемый в деталях рассказал обо всех обстоятельствах преступления. По его словам, мотивом убийства бабушки и брата стала давняя семейная ссора.

Мужчина сообщил, что убил пенсионерку, когда она заснула, а затем по телефону попросил приехать своего брата. Когда родственник прибыл на место, злоумышленник убил и его. Совершив преступление, обвиняемый вызвал правоохранителей.

Ранее стало известно, что обвиняемый — неродной сын рок-музыканта Стаса Намина Роман Микоян.