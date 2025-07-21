В Ивантеевке пресечена незаконная торговля фруктами и овощами

Разнообразие товаров поражает: арбузы, дыни, персики, кукуруза, редис – перечислять можно долго, ведь на фруктово-овощных рынках Ивантеевки можно найти практически любые летние лакомства. «Все свежее и очень вкусное!» – заявляет один из продавцов. Однако, за привлекательной картинкой скрывается серьезное нарушение – торговля ведется без необходимой разрешительной документации.

17 июля муниципальные инспекторы совместно с полицейскими провели операцию по выявлению и пресечению незаконной коммерческой деятельности.

«Нелегальная торговая точка была обнаружена по адресу: г. Ивантеевка, проезд Маяковского. В результате проведенного рейда незаконная деятельность была прекращена», – сообщила директор МКУ «Мир» Наталья Фирсова.

Происхождение проданных продуктов остается неясным. В отношении владельца торговой точки составлен административный протокол. Покупка товаров на несанкционированных рынках сопряжена с риском для здоровья. Гарантии качества и безопасности предлагаемых продуктов на таких точках отсутствуют.

«Статья 4.7 Закона Московской области «Кодекс об административных правонарушениях» регулирует вопросы, связанные с несанкционированной торговлей. Согласно этой статье, физические лица могут быть оштрафованы на сумму от 2500 до 5000 рублей, а юридические лица – от 150 000 до 300 000 рублей», – пояснила консультант отдела контроля содержания территории администрации г.о. Пушкинский Татьяна Астахова.

Специалисты настоятельно советуют приобретать продукты питания только в местах, имеющих лицензию и соблюдающих санитарные нормы. Покупка товаров на неорганизованных рынках увеличивает вероятность приобретения некачественной и потенциально опасной продукции. Контроль за соблюдением законодательства в сфере торговли будет продолжен.