В Якутске после задержания полицией погиб 25-летний работник переправы

В Якутске произошел трагический инцидент, в результате которого 25-летний мужчина скончался спустя несколько часов после своего задержания правоохранителями. По информации издания SakhaDay, молодой человек, работавший на местной паромной переправе, был задержан, а через пять часов его родственникам сообщили о гибели.

По словам сестры погибшего, в день задержания, 16 сентября, ее брат был на связи, отправлял видео и находился в трезвом состоянии. О том, что его увезли сотрудники полиции, семье сообщил его напарник.

Родственники немедленно начали обзванивать все дежурные части и следственный изолятор Якутска в попытках выяснить судьбу задержанного. Однако вскоре их ожидало шокирующее известие о его смерти. Предварительной причиной гибели названо отравление неизвестным веществом.

Сестра погибшего настаивает, что ее брат не только был абсолютно трезв, но и не оказывал никакого сопротивления при задержании. Семья требует проведения тщательного расследования всех обстоятельств произошедшего.

