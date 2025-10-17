Мужчина устроил свои похороны, чтобы проверить родных

Житель индийской деревни решился на необычный эксперимент, чтобы проверить искренность чувств своих близких и односельчан. Он инсценировал свои похороны, как сообщает NDTV.

74-летний житель Индии Мохан Лан придумал весьма драматичный способ узнать, как на самом деле к нему относятся окружающие. Он устроил спектакль, в ходе которого все поверили в его кончину. Мужчину торжественно несли к месту кремации в сопровождении траурной музыки, а за гробом шли сотни соседей.

Вся церемония проводилась согласно всем традиционным ритуалам. Настоящий шок у присутствующих вызвал тот момент, когда процессия достигла крематория. Лан неожиданно поднялся с носилок, демонстрируя, что жив и здоров. По его словам, этот поступок был мотивирован желанием увидеть, кто проявит самую сильную печаль.

После того как работники крематория предали огню чучело, символизирующее покойного, Лан пригласил всех участников траурной церемонии на поминальный обед. Этот человек пользуется уважением в родной деревне — именно на его средства был ранее построен новый крематорий. Мужчина, овдовевший несколько лет назад, самостоятельно растит троих детей — двух сыновей и дочь.

