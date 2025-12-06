В Якутске за вечер сбили четверых подростков и малышей

В Якутске за короткий промежуток времени произошло два дорожно-транспортных происшествия (ДТП) с участием несовершеннолетних, пишет портал Sakhalife. В результате наездов пострадали четверо детей. Инциденты произошли еще 4 декабря.

Первое ДТП случилось около 18:00 по местному времени на ул. Билибина. 39-летний водитель автомобиля Suzuki Swift сбил двух 14-летних пешеходов, которые переходили дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Примерно через час, в 19:00, произошло второе происшествие на ул. Чайковского. Здесь 46-летний водитель автомобиля Toyota Ipsum совершил наезд на детей 4 и 10 лет прямо на нерегулируемом пешеходном переходе.

Во всех случаях несовершеннолетние получили телесные повреждения. После оказания первой помощи их доставили в больницу, где врачи провели осмотр и назначили амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Забайкалье.