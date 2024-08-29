В Приморском крае обрушились сразу два моста на протяжении одного дня

В Приморье за один день рухнули сразу два моста, которые находились в аварийном состоянии. Об этом сообщил телеграм-канал Следственного комитета по Приморскому краю.

Мост через реку Соколовка в Чугуевском районе был признан аварийным после обследования еще два года назад. Переправа возле села Невское Лесозаводского района считалась аварийной уже 11 лет, в ней были признаны ненадежными бетонные опоры моста, а на дорожном покрытии появилась целая сеть трещин. И вот оба этих моста обрушились.

Надзорные органы уже неоднократно указывали различным должностным лицам на необходимость своевременного ремонта этих мостов, но должные меры так и не были приняты. Теперь по факту ЧП возбуждены уголовные дела. Краевых сотрудников министерства транспорта и дорожного хозяйства обвиняют в превышении своих полномочий, что и вызвало инциденты. Теперь правоохранителям предстоит дать окончательную оценку работе ответственным за ремонт лицам.

Ранее сообщалось о крупном ЧП в Приморье, которое привело к массовому отключению электроэнергии в жилых домах. Оно произошло во время учений, которые должны были проверить готовность энергетиков к устранению нештатных ситуаций. В итоге поставщикам электричества пришлось решать реальные задачи вместо придуманных вводных.