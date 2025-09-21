В Южно-Сахалинске сошли с рельсов восемь вагонов с углем

В Южно-Сахалинске произошло ЧП на железной дороге: сошли с рельсов восемь вагонов, перевозивших уголь. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

По предварительным сведениям, инцидент случился 20 сентября 2025 года на путях необщего пользования вблизи ТЭЦ-1. Опрокидывания вагонов удалось избежать, жертв и пострадавших нет.

Следственные органы начали проверку по статье 263 УК РФ, связанной с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Сейчас уточняется размер причиненного ущерба, параллельно ведутся восстановительные работы. Окончательное процессуальное решение примут после завершения комплекса проверочных мероприятий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего.

