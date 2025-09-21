На юге Дагестана эвакуировали 200 жильцов из горящего дома
В Дербенте вспыхнула крыша девятиэтажки: эвакуированы 200 человек
В Дербенте произошел пожар на крыше девятиэтажного жилого дома, из здания эвакуировали около 200 человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы через систему «112». Спасатели оперативно вывели жильцов на улицу, информации о пострадавших не поступало.
К настоящему моменту огонь удалось локализовать, уточнили в ведомстве. По данным телеграм-канала Shot, сведений о пострадавших также нет.
Ранее сообщалось, что после ЧП с погибшими в московской школе возбудили уголовное дело.