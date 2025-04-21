В Калининграде арестовали шестерых организаторов борделей

Ленинградский районный суд города Калининграда вынес свое решение о мере пресечения для тех, кто причастен к организации работы подпольной сети притонов. Он отправил пятерых подозреваемых в СИЗО, и еще одного поместил под домашний арест. Об этом сообщил ТАСС.

Суд рассмотрел дела сразу 17 фигурантов дела об организации и работе сети притонов, где оказывались сексуальные услуги под прикрытием в виде массажных салонов и кальянных.

«В отношении пяти участников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 18 июня 2025 года, в отношении одного из участников избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 18 июня», — указали представители суда журналистам.

Еще 11 человек были отпущены на свободу, им предписали соблюдать запрет на выполнение определенных действий. По утверждению правоохранителей, трое злоумышленников два года назад организовали целую сеть борделей. Для их обслуживания они привлекли не менее чем 15 человек, которые выполняли функции администраторов, охранников и другого обслуживающего персонала. Для сексуального обслуживания клиентов были привлечены как минимум 30 женщин и один мужчина*.

Ранее сообщалось, что в Калининграде были задержаны трое молодых людей, которых подозревают в избиении подростков. Злоумышленников привлекли к ответственности. В отношении них возбудили уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 115 УК РФ за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России