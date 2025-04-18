Подростки в Калининграде стали жертвами нападения: подозреваемые задержаны

В Калининграде полиция задержала троих молодых людей, которые подозреваются в избиении двух несовершеннолетних подростков. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Отмечается, что злоумышленников привлекли к ответственности. В отношении них возбудили уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 115 УК РФ за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

По информации регионального УМВД, инцидент произошел на улице Бронницкой, куда двое 14-летних подростков пригласили знакомую девушку. Девушка приехала по указанному адресу с друзьями.

Во время визита между молодыми людьми возник конфликт, после чего трое юношей в возрасте 17 и 18 лет нанесли телесные повреждения подросткам. Хулиганы скрылись. Заявление в полицию по факту инцидента написал отец одного из пострадавших.

Ранее сообщалось, что украинские мошенники поручили школьнику из Москвы поджечь дверь участка полиции.