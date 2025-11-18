В Калининграде рецидивист осужден на 13 лет строгого режима за преступление против ребенка

Центральный районный суд Калининграда вынес обвинительный приговор 52-летнему местному жителю, признанному виновным в совершении насильственных действий в отношении несовершеннолетней. По информации пресс-службы суда, фигурант дела приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии особого режима.

Как установило следствие, преступление было совершено в декабре 2024 года. Мужчина, занимавшийся ремонтными работами, получил заказ от женщины и находился в ее квартире. Воспользовавшись тем, что хозяйка жилья ушла, оставив одну свою 11-летнюю дочь, он совершил противоправные действия в отношении девочки. Судом отмечено, что подсудимый осознавал юный возраст потерпевшей.

На протяжении всего судебного процесса обвиняемый свою вину не признавал. Также в ходе разбирательства стало известно, что это не первое подобное преступление в его биографии – мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное деяние.

Ранее сообщалось, что в Петербурге возбуждено уголовное дело о преступлениях против 13-летней девочки.