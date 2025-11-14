В Петербурге возбуждено уголовное дело о преступлениях против 13-летней девочки

Следственные органы Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по факту развратных действий и половых сношений с несовершеннолетней. По информации издания «Фонтанка», в рамках расследования задержали шесть мужчин, подозреваемых в интимных связях с 13-летней школьницей.

По данным следствия, отец девочки также был задержан. Предварительно установлено, что мужчина не только знал о противоправных действиях в отношении своей дочери, но и лично занимался ее так называемым «секспросвещением», поощряя преступный образ жизни.

В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения для всех фигурантов резонансного дела. Им инкриминируются преступления, предусмотренные статьями Уголовного кодекса о половых сношениях с несовершеннолетней и развратных действиях.

Ранее сообщалось, что краснодарца осудили на 15 лет за развращение троих детей в подъезде дома.