В Киеве заявили об усилении границы с Белоруссией из-за переброски ЧВК «Вагнер»
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Президент Украины Владимир Зеленский объявил о принятии решения о значительном усилении обороны границы с Белоруссией в связи с наличием частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» на территории соседнего государства.
Об этом он сообщил в своих социальных сетях после проведения совещания с высшим военным командованием страны.
Как пишет Lenta.ru, после получения информации о наличии ЧВК «Вагнер» на территории Белоруссии, Президент Зеленский принял решение принять необходимые меры для обеспечения безопасности Украины. Он поручил высшему военному командованию страны усилить оборону границы и предпринять все необходимые шаги для нейтрализации любых угроз со стороны Белоруссии.