В Киргизии арестовали сотрудницу Русского дома по подозрению в вербовке наемников

Спецслужбы Киргизии задержали сотрудницу Русского дома Наталью Секерину. Ее обвинили в вербовке наемников на киргизской территории и по этой причине вынесли решение об аресте. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от Верховного суда Киргизии. Секерина работала в отделении Русского дома в городе Ош. Ее заподозрили в том, что она проводила вербовку наемников, после чего задержали силами одной из спецслужб. После этого было вынесено решение об аресте Секериной.

«Постановлением суда ходатайство следователя о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемой — удовлетворить», — гласил судебный вердикт.

Сейчас следствие пытается выяснить, чье гражданство имеется у Секериной. Вместе с ней были задержаны еще несколько человек. Один из них работает в мэрии Оша.

Ранее сообщалось, что Евгению Серебрякову*, подозреваемому в причастности к взрыву автомобиля с военнослужащим на севере Москвы, продлили арест. Он останется под стражей до 24 июля 2025 года.

* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга