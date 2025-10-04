В Киришах под Петербургом из-за падения обломков дрона ВСУ вспыхнул пожар
Фото: [REGIONS/Анна Быкова]
В Киришах, Ленинградской области, системы ПВО успешно нейтрализовали беспилотный летательный аппарат. В результате инцидента в промышленной зоне возникло возгорание, которое в настоящее время активно ликвидируется, сообщил губернатор Александр Дрозденко через свой Телеграм-канал.
Губернатор региона ранее предупредил о возможной атаке дронов. В связи с этим в области была объявлена повышенная готовность.
«ПВО работает по БПЛА в Киришах. Есть возгорание в промзоне. Пожарные службы приступили к тушению», — написал он.
О каких-либо повреждениях и пострадавших в ходе произошедшего не сообщается.
Ранее сообщалось, что в ночь на 3 октября беспилотник атаковал город Березники в Пермском крае, повредив двухквартирный жилой дом.