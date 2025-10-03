БПЛА атакуют вглубь России: беспилотник поразил жилой дом в одном из регионов

В ночь на 3 октября беспилотник атаковал город Березники в Пермском крае, повредив двухквартирный жилой дом. Об этом со ссылкой на официальную информацию сообщает ugra-news.ru.

Пострадавшим жильцам уже предоставлено маневренное жилье, а губернатор Дмитрий Махонин поручил проработать компенсацию утраченного имущества из средств краевого бюджета. На месте работали экстренные службы и разворачивали оперативный штаб.

Атака затронула и промышленную инфраструктуру — на предприятии «Азот», производящем аммиачную селитру и метанол, произошла кратковременная остановка технологического цикла. По заверениям властей, угрозы для экологии и безопасности людей нет. Это уже вторая атака на регион за последние недели: в середине сентября беспилотник поразил предприятие в Губахе.

Современные дроны самолетного типа уже способны преодолевать до 1500 км, что подтверждается не только ударом по Пермскому краю, но и атакой на Орск в Оренбургской области. Военный аналитик Александр Храмчихин подтверждает: такие аппараты могут достигать Москвы и Петербурга с украинской территории. Генерал-майор Сергей Липовой добавляет, что для поражения более удаленных целей, таких как Мурманск или Архангельск, вероятно, использование диверсионных групп внутри России, поскольку даже современные БПЛА имеют ограничение радиуса действия около 1300 км.

Ранее сообщалось, что над территорией России сбили более 10 БПЛА.