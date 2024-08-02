В Королеве арестовали двоих мужчин, которые похитили девушку и вымогали у нее деньги

В Королеве до тридцатого сентября были заключены под стражу двое мужчин, которые похитили девушку и вымогали у нее деньги. Об этом рассказали в ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел двадцать восьмого июля. Злоумышленники избили знакомую, посадили ее в машину и начали требовать крупную сумму, которую она якобы ранее взяла в долг.

Затем потерпевшую отвезли в Красногорск. Там ее продолжали удерживать и избивать. После этого гражданку пересадили в другой автомобиль и выехали в другой регион страны.

По дороге машину остановили полицейские. Потерпевшая успела сообщить им о похищении, и злоумышленников задержали.

В рамках расследования прошли допросы и осмотр места преступления. Планируется провести судмедэкспертизу.