В Королеве мужчина распылил в лицо женщины перцовый баллончик и ударил ее бутылкой

В Королеве ищут мужчину, который напал на местную жительницу. Установление обстоятельств случившегося находится на контроле Прокуратуры Московской области.

По информации ведомства, инцидент произошел ночью 23 июля в одном из подъездов дома на Пионерской улице. В тамбурном помещении подъезда злоумышленник распылил в лицо жительницы перцовый баллончик, а потом ударил ее бутылкой по голове.

Личность мужчины уже установили. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия по его задержанию.