В пятницу, 27 ноября, в Сергиево-Посадском музее-заповеднике начнет работать новая экспозиция «Русская Матрешка», которая наследует коллекцию прежней выставки «Музей русской матрешки», работавшей с 2012 года, и значительно расширяет ее. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Музей обладает одной из лучших коллекций матрешек XX–XXI веков известных традиционных центров, расположенных в Московской, Нижегородской, Кировской областях, а также коллекцией авторской матрешки. Выставка концептуально связана с темами «рождения» образа и уже почти 130-летней историей жизни этой куклы, раскрытием ее значимости как феномена русской традиционной культуры. Там представлено около 1 тыс. предметов — уникальные матрешки таких авторов, как Н. Д. Бартрам, И. И. Овешков, В. И. Соколов, С. А. Рябышкин, М. Ю. Цырульникова. Вместе с матрешками экспонируются фотографии, торговые каталоги игрушек, панно, а также традиционные платки, домотканые узорные образцы ткани, крестьянские костюмы XIX–начала XX в. — основные источники творчества мастеров–матрешечников.

Кроме этого, подготовлена параллельная программа с мастер-классами по росписи матрешек, которые будут проводиться в Детском музейном центре «Матрешка», открывшемся в начале 2026 года. Узнать другие подробности можно на сайте.

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