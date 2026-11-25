В конце осеннего сезона, когда метеорологи весело окрестили первый большой снегопад «Вилкой», бронницкий рыбак вытащил из Москвы-реки настоящего гиганта — судака весом 5 килограммов. Приманкой послужил съедобный силикон, а детали REGIONS узнал у счастливчика Михаила Котова.

Судак считается завидной добычей у любителей рыбалки. Это осмотрительный хищник, предпочитающий глубинные ямы, коряги и бровки — участки, где рельеф дна резко меняется. В основном его берут спиннингом, используя джиговые приманки. Вечером в ход иногда идут глубоководные воблеры. На живца рыбаки, как правило, устанавливают донку.

«Съедобный силикон — это вариант с добавленными аттрактантами и солью. Он заставляет рыбу дольше держать приманку во рту, что дает время на подсечку», — делится секретами Котов.

Обычно в уловах встречаются судаки весом от 600 граммов до 1,5 килограмма. Экземпляр на 5 килограммов — редкость и настоящий повод для гордости.

Обладатель трофея советует коллегам по спиннингу не бояться экспериментировать с монтажом, весом груза и цветом силикона — успех зависит от умения адаптироваться к условиям на водоеме и настроя рыбы.

«Поймать судака вообще непросто: бывают выезды, когда за весь день удается получить всего одну-две поклевки. На результат сильно влияют погода и время года — причем в холодную и пасмурную погоду рыба нередко активнее, чем в жару», — комментирует счастливый рыбак.

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