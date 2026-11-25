Легендарный американский музыкант Стиви Уандер с юмором ответил на многолетние слухи о том, что он якобы не является слепым, пишет Daily Mail. Во время концерта в Чикаго 76-летний певец предложил сторонникам этой теории прокатиться с ним на автомобиле.

«Если вы верите, что я действительно могу видеть, то садитесь ко мне в машину — посмотрим, что с нами в итоге случится», — пошутил артист.

Подобные слухи годами подогревали истории других знаменитостей. Так, в 2019 году певец Лайонел Ричи рассказал, как Уандер однажды сел за руль автомобиля и начал двигаться задним ходом, чем сильно напугал своего приятеля.

В том же году легенда баскетбола Шакил О’Нил вспомнил, как встретил Уандера в лифте. По словам спортсмена, музыкант поприветствовал его, самостоятельно нажал кнопку нужного этажа и отправился к себе.

Сторонники необычной теории также вспоминают выступление 2010 года, во время которого Уандер поймал падающую микрофонную стойку.

В действительности музыкант родился на шесть недель раньше срока и потерял зрение из-за ретинопатии недоношенных — заболевания сетчатки глаза. Истории знаменитостей и видеозаписи выступлений не являются доказательствами того, что певец способен видеть.