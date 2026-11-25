В Балашихе пройдет творческий вечер виртуального концертного зала «В мире музыки Олега Макарова»
Фото: [Балашихинский историко-художественный музей]
В четверг, 3 декабря, в Балашихинском историко-художественном музее пройдет творческий вечер Виртуального концертного зала «В мире музыки Олега Макарова», который покажет переплетение двух ярких судеб: жизненного пути фотокорреспондента Олега Макарова и великого наследия композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, которому в сентябре 2026 года исполнилось 120 лет. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Гостей ждет выставка фотографий Олега Макарова, большая часть которой отображает сложный творческий процесс создания и анализа собственной музыки, фотоматериалы жизни композитора в осажденном Ленинграде в первые месяцы войны, периода создания Ленинградской симфонии. Зрители увидят специальный видеоряд, раскрывающий творчество великого композитора, а также отрывки из документальных фильмов.
Своими размышлениями поделится автор и ведущая вечера заслуженный работник культуры РФ, кандидат педагогических наук и член Союза журналистов Подмосковья Марина Чернова.
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