Звезду «Великолепного века» Дениз Чакыр задержали в Турции по делу о наркотиках
Yeni Şafak: 44-летнюю Дениз Чакыр из «Великолепного века» задержали в Турции
Фото: [соцсети]
44-летняя турецкая актриса Дениз Чакыр, известная российским зрителям по сериалу «Великолепный век», оказалась среди задержанных в рамках расследования о наркотиках и проституции, сообщает Yeni Şafak. Операция прошла в Стамбуле. В числе фигурантов дела также оказался 54-летний актер и певец Озджан Дениз.
По данным источника, 24 ноября прокуратура Стамбула выдала постановления о задержании 35 человек. Расследование касается предполагаемой торговли и распространения наркотиков, их приобретения, хранения и употребления, а также организации проституции.
Основанием для дальнейших действий стали показания подозреваемых и свидетелей, материалы с изъятых телефонов и цифровых устройств, а также заключения экспертов.
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