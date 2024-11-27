В Котельниках задержали полицейского за получение взятки от работодателя нелегальных мигрантов

В Котельниках задержали сотрудника полиции, который получил взятку от работодателя нелегальных мигрантов. Об этом сообщает ГСУ СК России по Подмосковью.

В конце прошлого года сотрудники полиции провели рейд в микрорайоне Белая дача. В ходе проверки были выявлены три уроженца Таджикистана, которые работали нелегально. Всех доставили в отдел полиции.

В отделе один из оперуполномоченных решил получить взятку и предложил работодателю мигрантов за деньги не привлекать юрлицо и работников к ответственности. Тот согласился и передал полицейскому двести тысяч рублей. В тот же день иностранцев отпустили.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу.