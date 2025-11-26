В Красногорске у АЗС поймали молодого человека с наркотическим свертком

Сотрудники уголовного розыска Отрадненского отдела полиции, подчиняющегося УМВД России по городскому округу Красногорск, провели успешную операцию, направленную на пресечение незаконного оборота наркотических средств. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий им удалось задержать 21-летнего жителя из округа Химки, подозреваемого в противоправной деятельности.

Как сообщила Татьяна Петрова, начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области, операция по задержанию прошла на Пятницком шоссе, рядом с АЗС. В ходе личного досмотра сотрудники полиции изъяли у молодого человека подозрительный, обмотанный клейкой лентой сверток.

Представитель ведомства уточнила: химическая экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является производным N-метилэфедрона, мощного синтетического стимулятора, запрещенного в России. Общая масса изъятого превысила 220 граммов. По данным следствия, задержанный приобрел эту крупную партию наркотика с целью его дальнейшего распространения на территории столичного региона через систему «закладок».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств»). Красногорский городской суд удовлетворил ходатайство следователя и поместил подозреваемого под стражу на период досудебного разбирательства.