Отец Сперцяна подтвердил наличие выгодного предложения из Саудовской Аравии

Мкртыч Сперцян, отец полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, подтвердил «Матч ТВ», что сыну поступило выгодное в финансовом плане предложение из Саудовской Аравии, однако окончательного решения о переходе пока не принято.

«Предложение есть. Пока думаем. Приоритет — Европа. Но если… Но нет такого, что он уже согласился перейти в Саудовскую Аравию. Пока нет. Ждем», — сказал Мкртыч Сперцян.

Контракт футболиста с «Краснодаром» действует до 2029 года, однако владелец клуба Сергей Галицкий может отпустить футболиста, приняв во внимание его заслуги перед «Краснодаром». В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник провел 42 матча за клуб во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 17 передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €25 млн.

Ранее сам Эдуард допустил, что матч суперфинала Кубка России со «Спартаком» может стать для него последним в футболке «Краснодара».