Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» эвакуировали с высоты машиниста башенного крана, которому внезапно стало плохо

Во вторник, 2 июня, в селе Софьино Раменского муниципального округа произошел нештатный случай на строительной площадке: машинисту башенного крана внезапно стало плохо. Работники поисково‐спасательного поста 343‐й пожарно‐спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» оперативно прибыли на место и успешно эвакуировали пострадавшего с многометровой высоты.

Вечером в единую службу экстренных вызовов «Система‐112» поступило тревожное сообщение: крановщик почувствовал себя плохо и не мог самостоятельно спуститься из кабины управления.

На вызов незамедлительно выехали спасатели. Оценив обстановку, специалисты приняли взвешенное решение использовать альпинистское снаряжение. Поднявшись наверх, специалисты аккуратно обвязали спасательной веревкой пострадавшего, а затем преодолели спуск по металлическим конструкциям и доставили мужчину на землю к машине скорой помощи.

Медики оказали ему необходимую первую помощь на месте и госпитализировали для дальнейшего обследования и лечения.

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